В Мордовии за удар полицейского мужчина шесть месяцев проведет в колонии

Как отмечает пресс-служб СУ СК РФ по РМ,по указанному женщиной адресу выехал уполномоченный полиции.

В ходе выяснения обстоятельств произошедшего он предложил мужчине, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения, проследовать в отдел для дачи объяснений. Не желая быть привлеченным к административной ответственности, пьяный мужчина ударил сотрудника полиции.

Собранные Темниковским межрайонным следственным отделом регионального СК доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 59-летнему мужчине. Он признан виновным в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, и приговорен к 6 месяцам лишения свободы.