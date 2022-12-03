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НовостиПроисшествия3 декабря 2022 6:29

В Мордовии за удар полицейского мужчина шесть месяцев проведет в колонии

С просьбой угомонить дебошира-сожителя в ММО МВД России «Темниковский» обратилась местная жительница
Виктор ВИКТОРОВ

Как отмечает пресс-служб СУ СК РФ по РМ,по указанному женщиной адресу выехал уполномоченный полиции.

В ходе выяснения обстоятельств произошедшего он предложил мужчине, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения, проследовать в отдел для дачи объяснений. Не желая быть привлеченным к административной ответственности, пьяный мужчина ударил сотрудника полиции.

Собранные Темниковским межрайонным следственным отделом регионального СК доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 59-летнему мужчине. Он признан виновным в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, и приговорен к 6 месяцам лишения свободы.