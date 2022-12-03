В Сурске следователи выясняют причины смерти малолетнего при пожаре

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Городищенским межрайонным следственным отделом СК РФ по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту гибели малолетнего при пожаре (ч. 1 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, возгорание в доме по улице Восточной в Сурске произошло около 18 часов 2 декабря 2022 года. После ликвидации пожара в помещении кухни обнаружен погибшим мальчик 2018 года рождения.

При первоначальном осмотре на теле ребенка каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства смерти малолетнего, причина пожара и иные условия, способствовавшие произошедшему.