Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 декабря 2022 9:31

Безработный мужчина из Мордовии предстанет перед судом за рубку деревьев на территории лесничества

Своими действиями гражданин нанес природе ущерб, оцененный в 950 тысяч рублей
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

52-летний житель села Шокша предстанет перед судом. В сентябре этого года он подговорил двух знакомых срубить несколько деревьев на территории Темниковского лесничество рядом с селом Мельсетьево. Мужчины, думая, что у него имеется разрешение, согласились помочь.

Общими усилиями с помощью бензопил они повалили 301 дерево. В будущем обвиняемый планировал перевезти их к себе на участок и продать, однако факт незаконной рубки был выявлен правоохранителями.

Фигурант вину в совершении преступления признал полностью. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.