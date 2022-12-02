В Пензенской области Музей А.И. Куприна объявил конкурс новогодних игрушек

Фото: Пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области

Для участия в нем необходимо сделать своими руками ёлочное украшение из любого материала. Приветствуются работы на тему "Герои произведений А.И.Куприна".

По информации пресс-службы министерства культуры и туризма Пензенской области, самодельные новогодние игрушки займут свое место на пушистых ветках "зеленой красавицы" в музее А.И.Куприна, а лучшие пополнят музейный фонд. Сотрудники учреждения культуры уточняют, что все поступившие игрушки обязательно сфотографируют, а снимки разместят ВКонтакте в официальном сообществе музея.

Игрушки на конкурс принимают в музее А.И.Куприна по адресу: с. Наровчат ул. Куприна, д.3 или в Выставочном центре музея, который расположен на Интернациональной,2. Также поделку можно отправить посылкой по почте.

Впервые конкурс самодельных елочных игрушек был объявлен в декабре 2020 года. Результат превзошел ожидания организаторов. Участниками стали ребята не только из Наровчата и Пензенской области, но и из Москвы, Санкт-Петербурга и Саранска. Их работы будут экспонироваться на выставке "Новогодняя игрушка на Купринской елке" в Выставочном зале музея.