На пензенской набережной продолжается строительство скейтпарка и амфитеатра

В Пензе продолжается капитальный ремонт набережной Суры по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Напоминаем вам, что в октябре по инициативе городской администрации здесь сменился подрядчик – сейчас работы выполняют представители АО «Пензагорстройзаказчик».

Рабочие уже завершили монтаж электрических и водопроводных сетей. Закуплены лавочки и урны, а также фонари. Сейчас строители занимаются возведением скейтпарка и амфитеатра. Как отметил Вадим Астафьев, вокруг строительной площадки установлены специальный ограждающие конструкции, которые позволяют сохранять внутри своего контура определенные температуру и влажность. Поэтому строители могут продолжать работу, несмотря на морозы.

Завершить капитальный ремонт данного участка набережной реки Суры планируется до конца этого года. Весной же здесь посадят цветы и кустарники.