120 жителей Мордовии в ноябре обогатили мошенников на 24 миллиона рублей

По информации пресс-службы МВД РМ, поверив такому вранью, 30 потерпевших потеряли около 15 млн рублей.

Еще более 3 млн – потеряли местные жители, пытаясь помочь родственникам, якобы ставшим виновниками аварий. Аналогичную сумму перечислили неизвестным заявители, планировавшие заработать на электронных торгах.

МВД по Республике Мордовия напоминает гражданам: если вам звонят люди и представляются сотрудниками банка или полиции – перезванивайте по официальным номерам финансовых организаций и правоохранительных органов.

Не переводите в качестве предоплаты денежные средства за товар, а также не сообщайте никому не сообщайте полные реквизиты банковских карт, PIN-код, CVC/CVV-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций. Для перечисления вам денежных средств достаточно только номера банковской карты.