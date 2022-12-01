В Малой Сердобе ночью 1 декабря на пожаре в доме погибла 30-летняя женщина

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Пострадавшие 12-летняя девочка и ее 7-летний брат госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Для проверки следственным путем обстоятельств смерти двух человек при пожаре Сердобским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

По сообщению пресс-службы регионального СК РФ, в настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия.

С участием специалистов ГУ МЧС России по Пензенской области проводят осмотр дома, изымают предметы, имеющие значение для дела, допрашивают свидетелей.

В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства гибели двух человек, причина пожара и условия, способствовавшие произошедшему.