В Пензенской области сформируют электронную базу музейных фондов региона

Как отметил министр культуры и туризма Сергей Бычков, сейчас в нашей области работают 14 музеев. С начала года их посетили больше полумиллиона человек.

В этой связи важно оказывать учреждениям всестороннюю помощь: в частности, в следующем году в здании Пензенской картинной галереи, а также двух краеведческих музеях в районах области пройдет модернизация. В этом году были выделены средства на ремонт в Музее одной картины.

Помимо этого, в регионе планируется оцифровать все экспонаты, имеющиеся в музеях области. Завершить формирование базы планируется к 2025 году.

Врио губернатора Пензенской области Николай Симонов подчеркнул, что модернизация коснется всех музеев региона.

- Будем обновлять культурные объекты поэтапно, - заявил он.