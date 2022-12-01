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НовостиОбщество1 декабря 2022 8:49

Чистку пруда возле горбольницы №6 в Пензе завершат раньше срока

Работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Экология»
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Напоминаем вам, что ранее пруд был почти полностью осушен: так специалистам будет проще убрать весь мусор и ил, накопившийся на дне водоема. После этого рабочие приступят к его углублению – как только они доберутся до подземных родников, в пруд начнет поступать чистая вода.

Как отметил на своей странице в социальных сетях губернатор Олег Мельниченко, чистку водоема планировалось завершить в 2024 году. Однако работы на месте ведутся даже сейчас, несмотря на морозы и снег. Благодаря этому очистку удастся закончить уже в следующем году.