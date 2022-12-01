Спектакль театра «Кукольный дом» из Пензы признан лучшим на V Большом Детском фестивале

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

В Москве подвели итоги V Большого Детского фестиваля

В течение двух месяцев длился культурный марафон - театры и проекты со всей России соревновались за звание лучших.

На участие в фестивале было подано более 580 заявок из 71 региона России и девяти стран. В конкурсной программе приняли участие 100 творческих проектов из 24 регионов.

Уникальность Большого Детского Фестиваля в том, что его победителей выбирают дети. Вот и в этот раз 24 зрителя в возрасте от 6 до 16 лет – выбрали лауреатов в 14 номинациях, победителей еще 4 номинаций определили взрослые.

По итогам голосования лучшим спектаклем театра кукол для детей в младшей возрастной категории признан «Гадкий утенок» Пензенского областного театра «Кукольный дом», режиссер Владимир Бирюков.

Художественный руководитель Большого Детского фестиваля Сергей Безруков рассказал: «Теперь лауреаты получат возможность принять участие в проекте «ЭХО БДФ» в регионах России и будут включены в программу Росконцерта «Большие гастроли». Создателей фестиваля на церемонии закрытия поздравила министр культуры России Ольга Любимова. Большой Детский фестиваль проводится с 2018 года. Его организаторы – Фонд поддержки развития социокультурных проектов Сергея Безрукова, Московский Губернский театр. Подробности – на официальном сайте Большого Детского фестиваля.