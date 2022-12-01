В Белинском мужчина арестован за несколько ударов по голове проживавшей с ним женщине

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Каменским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области расследуется уголовное дело, возбужденное по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей 1953 года рождения.

Конфликт в доме мужчины возник 12 ноября с проживавшей с ним несколько лет знакомой из-за его претензий, что она не занимается уборкой и приготовлением пищи.

По информации пресс-службы регионального СК, выяснение отношений завершилось ударами рукой по голове женщине. После чего они вместе начали употреблять спиртное. Утром следующего дня ссора продолжилась, и мужчина нанес еще один удар.

Женщина скончалась на месте происшествия 14 ноября от полученной черепно-мозговой травмы.

Мужчина 1969 года рождения заключен под стражу.

Выполняется комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств совершенного преступления. По делу назначен ряд судебных экспертиз.