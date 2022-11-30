В Пензенской области гражданам, принимающим участие в СВО, предоставят льготу по транспортному налогу

В Пензенской области 25.11.2022 принят Закон № 3927-ЗПО (далее – Закон), который освобождает от уплаты транспортного налога за налоговые периоды 2021 и 2022 годов граждан Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие в проведении специальной военной операции, из числа лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лиц, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту, и лиц, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации.

Согласно принятому Закону, вышеуказанные граждане, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства, освобождаются от уплаты транспортного налога на территории Пензенской области на одно транспортное средство по своему выбору за налоговые периоды 2021 и 2022 годов.

Льгота будет предоставляться в беззаявительном порядке посредством межведомственного взаимодействия ФНС России с Министерством обороны Российской Федерации, Управления Федеральной налоговой службы Пензенской области с Министерством труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

Обращаем внимание, что граждане, которые в этом году уже успели оплатить транспортный налог, имеют право по заявлению вернуть денежные средства, либо сумма излишне уплаченного налога будет зачтена в счет уплаты налогов.

Более подробную информацию по налогообложению в период частичной мобилизации можно узнать на промостранице «Налогообложение в период частичной мобилизации» или в разделе «Часто задаваемые вопросы», размещенные на официальном сайте ФНС России.