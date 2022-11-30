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НовостиОбщество30 ноября 2022 13:57

В зону СВО из Пензенской области отправился очередной гуманитарный груз

Он предназначен для военнослужащих первого полка
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Гуманитарный груз был собран Пензенской региональной общественной организацией «Российский союз ветеранов Афганистана». В посылках – вещи первой необходимости, лекарства, продукты, а также послания от родных и близких военнослужащих.

- Мы уже во второй раз засылаем помощь в первый полк. В этот раз в зону СВО отправятся почти шесть с половиной тонн груза, - отметил руководитель Союза ветеранов Афганистана Владимир Холзинев.

Прием гуманитарной помощи для военнослужащих осуществляется по адресу г. Пенза, ул. Калинина, 9, в будни с 9:30 до 16:00, в выходные – с 10:00 до 14:00. Телефон для справок: 8 (8412) 99–00-58.