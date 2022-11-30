В зону СВО из Пензенской области отправился очередной гуманитарный груз

Гуманитарный груз был собран Пензенской региональной общественной организацией «Российский союз ветеранов Афганистана». В посылках – вещи первой необходимости, лекарства, продукты, а также послания от родных и близких военнослужащих.

- Мы уже во второй раз засылаем помощь в первый полк. В этот раз в зону СВО отправятся почти шесть с половиной тонн груза, - отметил руководитель Союза ветеранов Афганистана Владимир Холзинев.

Прием гуманитарной помощи для военнослужащих осуществляется по адресу г. Пенза, ул. Калинина, 9, в будни с 9:30 до 16:00, в выходные – с 10:00 до 14:00. Телефон для справок: 8 (8412) 99–00-58.