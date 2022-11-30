ПГУ примет участие в VII Национальном форуме реабилитационной индустрии и универсального дизайна

Основной задачей форума является поддержка отрасли реабилитационной индустрии после ухода иностранных компаний с российского рынка. Участники мероприятия представят свои наработки и проекты создания доступной среды для людей с ограниченными возможностями.

Так, представители Пензенского государственного университета продемонстрируют расскажут о своей лаборатории адаптологии для системы оценки тревожно-фобических расстройств в среде виртуальной реальности.

Также в рамках форума будут проходить чемпионат России по кибатлетике, выставка и другие мероприятия.