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НовостиОбщество30 ноября 2022 12:56

ПГУ примет участие в VII Национальном форуме реабилитационной индустрии и универсального дизайна

Мероприятие будет проходить 30 ноября по 2 декабря в Москве
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Основной задачей форума является поддержка отрасли реабилитационной индустрии после ухода иностранных компаний с российского рынка. Участники мероприятия представят свои наработки и проекты создания доступной среды для людей с ограниченными возможностями.

Так, представители Пензенского государственного университета продемонстрируют расскажут о своей лаборатории адаптологии для системы оценки тревожно-фобических расстройств в среде виртуальной реальности.

Также в рамках форума будут проходить чемпионат России по кибатлетике, выставка и другие мероприятия.