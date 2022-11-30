В краеведческом музее открылась фотовыставка «Редкие растения Пензенской области»

Церемония открытия фотовыставки состоялась накануне. Гостей мероприятия поприветствовал директор Пензенского краеведческого музея Артем Павлихин, отметив, что учреждение уже много лет сотрудничает с заповедником «Приволжская лесостепь».

В экспозицию выставки вошли фотографии, а также гербарии, демонстрирующие редкие растения, растущие на территории заповедника. Гостям церемонии открытия предложили ароматный чай из трав, а также показали, как сделать из сухоцветов красивую открытку.

Выставка будет работать до конца года.