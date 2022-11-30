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НовостиЗвезды30 ноября 2022 11:44

В краеведческом музее открылась фотовыставка «Редкие растения Пензенской области»

Ее организатором выступает заповедник «Приволжская лесостепь»
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Церемония открытия фотовыставки состоялась накануне. Гостей мероприятия поприветствовал директор Пензенского краеведческого музея Артем Павлихин, отметив, что учреждение уже много лет сотрудничает с заповедником «Приволжская лесостепь».

В экспозицию выставки вошли фотографии, а также гербарии, демонстрирующие редкие растения, растущие на территории заповедника. Гостям церемонии открытия предложили ароматный чай из трав, а также показали, как сделать из сухоцветов красивую открытку.

Выставка будет работать до конца года.