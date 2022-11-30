До десяти лет грозит пензенцу за совершенное разбойное нападение на женщину

Как отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области, полицейские установили личность подозреваемого в разбое. Им оказался ранее судимый 41-летний житель Пензы. Он задержан и признался в содеянном.

Мужчина пояснил, что пошёл на преступление из-за желания продолжить употреблять спиртное, но потерпевшая отказалась давать ему деньги. На этой почве у них и произошёл конфликт.

Заведомо зная, сколько денег находится в сумке у женщины, пустой бутылкой он нанёс ей удар по голове.

Следователи разберутся, почему, выбежав из подъезда, нетипичный разбойник забрал себе только 4700 рублей, а похищенную сумку оставил возле подъезда.

Остаток вечера он провёл за распитием спиртных напитков.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.