В микрорайоне Заря в Пензе совсем скоро пройдут новоселья

«Муниципальным предприятием «Пензгорстройзаказчик» за короткие сроки построен дом на 214 квартир, основная часть из которых предназначена для переселение граждан из ветхого и аварийного жилья», – отметил градоначальник.

По информации пресс-службы администрации города, в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» по технологии монолитного каркаса дом возведен ускоренными темпами. Строительство осуществлялось на свайном поле, что говорит о надежности фундамента.

Теперь предстоит большая работа по оформлению необходимой документации. Глава исполнительной власти Пензы распорядился организовать штаб по передаче квартир переселенцам и детям-сиротам.

Строительная площадка в Заре рассчитана на восемь многоквартирных домов. Также Александр Басенко поставил задачу до конца текущего года заключить контракт на строительство школы на 1100 мест.

Микрорайон прирастает большим жилым комплексом, развитие социальной инфраструктуры должно идти параллельно», – подчеркнул Александр Басенко