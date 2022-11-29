Пензенец Константин Кириллов завоевал медали всероссийских соревнований по плаванию

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Воспитанник областной СШОР водных видов спорта Константин Кириллов отличился на данных стартах.

Он завоевал золотую медаль на дистанции 400 метров вольным стилем и «серебро» на дистанции 1500 метров вольным стилем. Тренер пловца – Атотюк Ирина Васильевна.

За медали соревнований борются более 800 спортсменов из разных регионов страны в возрастных категориях: юноши 15-16 лет и девушки 13-14 лет, юниоры 17-18 лет и юниорки 15-17 лет.

В стартах также принимают участие 25 спортсменов Пензенской области.