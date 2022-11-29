В Пензе угрожавшему ночью 24-летней девушке убийством светит до двух лет колонии

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Как уточнила пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области, причастного к совершению преступления местного жителя 1994 года рождения установили участковые уполномоченные полиции ОП №4 УМВД России по г. Пензе

Полицейские выяснили, что данный мужчина ночью у себя дома не нашел ничего лучше, чем поссориться с сожительницей 1998 года рождения. А в запале дойти до угроз ей убийством.

После этого девушка обратилась в полицию.

Подозреваемый дал признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 119 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.