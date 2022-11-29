Олег Мельниченко утвердил дополнительные меры поддержки семей мобилизованных и добровольцев

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

«Для семей мобилизованных и добровольцев, проходящих военную службу в подразделениях «БАРС», предусмотрена единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей на несовершеннолетних детей.

Родители военнослужащего, если у него нет семьи и детей, имеют право на ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50% от величины регионального стандарта стоимости ЖКХ».

По информации пресс-службы Главы Пензенской области, его распоряжением введена ежемесячная денежная выплата супруге и детям до 23 лет, обучающимся в образовательных организациях по очной форме обучения, на проезд в городском и межмуниципальном транспорте в размере 1080 рублей.

Они могут стать участниками программы подключения индивидуального жилого дома к сетям газораспределения – получить единовременную денежную выплату в размере 110 тысяч рублей на проведение работ.

Уточняется также, что ранее введённые региональные льготы для семей мобилизованных теперь будут распространяться и на членов семей добровольцев подразделений «БАРС».