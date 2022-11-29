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НовостиСпорт29 ноября 2022 7:20

Пензенские спортсмены выиграли медали международных соревнований по каратэ

Всего в поединках завершившегося в Москве 27 ноября турнира по каратэ «Москва – Вселенная каратэ» приняли участие около 1000 атлетов России, Армении, Азербайджана, Египта, Сербии, Турции, Беларуси
Источник:kp.ru
Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

Как отмечает пресс-служба регионального министерства физической культуры и спорта, представители Пензенской области достойно провели поединки во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой и смогли выиграть четыре медали.

Среди участниц 14-15 лет в весовой категории до 54 кг. 2 место заняла Скрябнева Ульяна. Среди спортсменов14-15 лет в весовой категории свыше 70 кг. 2 место у Ментюкова Артема.

В возрастной категории старше 18 лет, в весе до 55 кг. бронзовую медаль завоевала Мещерякова Маргарита. Еще одну «бронзу» добавил в актив пензенских спортсменов Корачаров Данил, который отличился среди спортсменов 14-15 лет в весе до 63 кг.

Всего за медали боролись около 1000 атлетов России, Армении, Азербайджана, Египта, Сербии, Турции, Беларуси и других стран.