Пензенские спортсмены выиграли медали международных соревнований по каратэ

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

Как отмечает пресс-служба регионального министерства физической культуры и спорта, представители Пензенской области достойно провели поединки во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой и смогли выиграть четыре медали.

Среди участниц 14-15 лет в весовой категории до 54 кг. 2 место заняла Скрябнева Ульяна. Среди спортсменов14-15 лет в весовой категории свыше 70 кг. 2 место у Ментюкова Артема.

В возрастной категории старше 18 лет, в весе до 55 кг. бронзовую медаль завоевала Мещерякова Маргарита. Еще одну «бронзу» добавил в актив пензенских спортсменов Корачаров Данил, который отличился среди спортсменов 14-15 лет в весе до 63 кг.

Всего за медали боролись около 1000 атлетов России, Армении, Азербайджана, Египта, Сербии, Турции, Беларуси и других стран.