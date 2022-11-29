Пензенские школьники отправились во всероссийский детский центр «Орленок»

Фото предоставлено министерством образования Пензенской области.

А самые инициативные из них получат звания «Активный участник» и «Звёздный ребенок»

Как отмечает пресс-служба регионального министерства образования, участниками смены стали 13 подростков 11-16 лет, чьи достижения в физике и астрономии, математике, информатике, астрономии, техническом творчестве уже отмечены дипломами и грамотами.

Будущих астрономов, ученых биологов, летчиков-космонавтов ждут открытия в профессии, общение со сверстниками.

В детском центре подготовки космонавтов они узнают больше о нашей планете, её строении и положении в космическом пространстве.

Итоговые нормативы смены определят самых инициативных , кого ждут звания «Активный участник» и «Звёздный ребенок».

Все участники смены получит сертификат о прохождении образовательных занятий программы.