В Мордовии сотрудники УФСБ выявили мужчину, незаконно хранившего дома банку с порохом

фото: Пресс-служба МВД РМ

Как отмечает пресс-служба МВД РМ, сотрудники полиции установили, что безработный житель Темниковского района хранил в своем доме банку с порохом "Сокол" массой 240 граммов.

Следствием ММО МВД России «Темниковский» возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя деревни Агеево, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

По его словам, взрывчатое вещество он нашел несколько лет назад и решил оставить себе, зная, что это незаконно.

Преступление выявлено сотрудниками регионального УФСБ в рамках проведения оперативных мероприятий.

Расследование уголовного дела продолжается.

МВД по Республике Мордовия напоминает, что в рамках профилактической акции «Оружие-2022» жители республики могут добровольно выдать правоохранителям хранящиеся у них предметы вооружения и получить за это денежное вознаграждение. Для этого достаточно обратиться в дежурную часть любого подразделения регионального МВД на районном уровне, либо в Управление Росгвардии по Республике Мордовия.

Добровольная выдача оружия и боеприпасов освобождает от уголовной ответственности, если в действиях лиц не содержится иного состава преступления.