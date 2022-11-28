В «ТНС энерго Пенза» стартовала акция «Новогодний кешбэк»

Фото предоставлено пресс-службой компании

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области проводит для клиентов – физических лиц акцию «Новогодний кешбэк», по итогам которой 200 победителей получат денежные призы.

Для участия потребителям«ТНС энерго Пенза» необходимо:

1. Погасить основной долг за электроэнергию, по состоянию на 1 декабря 2022 года.

2. До конца 2022 года оплатить текущее потребление декабря по показаниям индивидуального прибора учета электроэнергии, снятым до 25 декабря или оплатить рекомендуемый платеж, который указан в ноябрьском счете.

Ста клиентам, использовавшим для оплаты официальный сайт компании, личный кабинет или мобильное приложение «ТНС энерго», на лицевые счета будет зачислено по 1000 рублей. Ещё ста победителям, оплатившим электроэнергию любым иным способом, будет зачислено по 500 рублей.Всем остальным участникам будут полностью аннулированы пени.

Призы победителям будут зачислены в январе 2023 года.

С положением об акции можно ознакомиться на официальном сайте «ТНС энерго Пенза».