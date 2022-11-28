«Снежная королева» вернулась на пензенскую сцену после трехлетнего перерыва

Фото: Дмитрий Журкин

27 октября на большой сцене Пензенского драматического театра снова была показана сказка «Снежная королева» по одноименному произведению Ганса Христиана Андерсена.

Поучительная и волшебная история о том, как юная Герда отправилась на поиски своего друга Кая, похищенного снежной королевой, была поставлена московским режиссером Аллой Решетниковой. Три года назад этот спектакль исчез из репертуара, а теперь снова вернулся – и был встречен громкими овациями.

Следующий показ «Снежной королевы» состоится 11 декабря.