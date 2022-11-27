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НовостиОбщество27 ноября 2022 16:08

В Пензе врачи городской детской поликлиники предупреждают о последствиях ожирения детей

Лидерами по наращиванию весовой категории они называют подростков
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Как отмечает детский эндокринолог Ольга Трефилова,у них уже масса осложнений: одышка при нагрузках, подъеме по лестнице, быстрой ходьбе, боль в коленных суставах,

Под угрозой сердечно-сосудистая система ребенка с ожирением: сердце оказывается замкнуто в жировой панцирь, что приводит к сердечной недостаточности и нарушениям функции органов дыхания. Как следствие, прогрессирует лень, нежелание двигаться, нахождение тучного подростка в неподвижном состоянии (за компьютером, сидя, лежа на диване) провоцирует снижение обмена веществ.

Все чаще заболевание фиксируется у детей младшего возраста. Профосмотры текущего года показывают количество детей с избыточным весом в возрастной группе от 1 года до 4-х лет возросло почти в 5 раз, а в возрасте 5-9 лет – более, чем в 2,5 раза

Другой врач-детский эндокринолог, Елена Ахмедова, обращает внимание родителей на то, что, кроме всего прочего, ожирение провоцирует психологические проблемы, вызванные критикой со стороны сверстников.

Отсюда стеснительность, комплексы, ненависть к своему телу.

Врачи-детские эндокринологи напоминают о простых правилах.

Семья в ответе за здоровые пищевые приоритеты ребенка. Привычки и предпочтения взрослых в еде,культура питания неосознанно копируются крохой.

Жизнь ребенка важно наполнить движением (не менее 60 минут в день): прогулки, игры, бег, плавание, занятие спортом; Важно поддерживать в семье благоприятный психологический климат, бережно относиться к нервной системе ребенка. При появлении у него внешних признаков избыточного веса обращаться за консультацией к врачу-педиатру.

Ожирение в детстве легче предупредить, чем лечить его последствия.