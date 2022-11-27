В Пензе врачи городской детской поликлиники предупреждают о последствиях ожирения детей

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Как отмечает детский эндокринолог Ольга Трефилова,у них уже масса осложнений: одышка при нагрузках, подъеме по лестнице, быстрой ходьбе, боль в коленных суставах,

Под угрозой сердечно-сосудистая система ребенка с ожирением: сердце оказывается замкнуто в жировой панцирь, что приводит к сердечной недостаточности и нарушениям функции органов дыхания. Как следствие, прогрессирует лень, нежелание двигаться, нахождение тучного подростка в неподвижном состоянии (за компьютером, сидя, лежа на диване) провоцирует снижение обмена веществ.

Все чаще заболевание фиксируется у детей младшего возраста. Профосмотры текущего года показывают количество детей с избыточным весом в возрастной группе от 1 года до 4-х лет возросло почти в 5 раз, а в возрасте 5-9 лет – более, чем в 2,5 раза

Другой врач-детский эндокринолог, Елена Ахмедова, обращает внимание родителей на то, что, кроме всего прочего, ожирение провоцирует психологические проблемы, вызванные критикой со стороны сверстников.

Отсюда стеснительность, комплексы, ненависть к своему телу.

Врачи-детские эндокринологи напоминают о простых правилах.

Семья в ответе за здоровые пищевые приоритеты ребенка. Привычки и предпочтения взрослых в еде,культура питания неосознанно копируются крохой.

Жизнь ребенка важно наполнить движением (не менее 60 минут в день): прогулки, игры, бег, плавание, занятие спортом; Важно поддерживать в семье благоприятный психологический климат, бережно относиться к нервной системе ребенка. При появлении у него внешних признаков избыточного веса обращаться за консультацией к врачу-педиатру.

Ожирение в детстве легче предупредить, чем лечить его последствия.