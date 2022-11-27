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НовостиОбщество27 ноября 2022 12:06

Прокуратура Мордовии взяла на контроль расследование смертельного ДТП в Ковылкинском районе

Пресс-служба ведомства привела подробности аварии с участием автомобиля «ВАЗ-2112»
Виктор ВИКТОРОВ

Как уточняется, его водитель, в итоге врезавшийся в дерево, до этого на полосе встречного движения совершил боковое столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем и съезд в придорожный кювет.

Конечно же, по характеру повреждений автомобилей следователи вместе с экспертами в деталях восстановят картину случившегося.

Многие могут резонно заметить - было ли просто неосторожное касание соседнего авто на скользкой дороге, или же лишенный водительских прав драйвер грубо пытался совершить «двойной обгон», только жизни 15-летнего парнишки уже не вернуть.

Но, уверен, объективный «разбор полета», возможно, в дальнейшем поможет не увеличивать число жертв на дорогах из-за вольного толкования ПДД.

Прокуратура республики взяла расследование уголовного дела на контроль.