Прокуратура Мордовии взяла на контроль расследование смертельного ДТП в Ковылкинском районе

Как уточняется, его водитель, в итоге врезавшийся в дерево, до этого на полосе встречного движения совершил боковое столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем и съезд в придорожный кювет.

Конечно же, по характеру повреждений автомобилей следователи вместе с экспертами в деталях восстановят картину случившегося.

Многие могут резонно заметить - было ли просто неосторожное касание соседнего авто на скользкой дороге, или же лишенный водительских прав драйвер грубо пытался совершить «двойной обгон», только жизни 15-летнего парнишки уже не вернуть.

Но, уверен, объективный «разбор полета», возможно, в дальнейшем поможет не увеличивать число жертв на дорогах из-за вольного толкования ПДД.

Прокуратура республики взяла расследование уголовного дела на контроль.