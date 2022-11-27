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НовостиДом. Семья27 ноября 2022 10:14

Дизайнеры из Мордовии представили коллекцию сезона зима/весна 2023

Показ прошел в рамках проекта «Выбирай свое» партии «Единая Россия»
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Правительства РМ

Дизайнеры разработали 160 образов в разных стилях, а также пять капсул – наборов из нескольких предметов одежды, сочетающихся друг с другом.

Проект «Выбирай свое» был запущен весной этого года. Его цель – поддержка российских производителей, в том числе, и предприятий текстильной промышленности.

- В республике есть свои яркие бренды. Мы должны оказывать им поддержку, - отметила заместитель секретаря Мордовского регионального отделения партии «Единая Россия» Наталия Андрюшечкина.