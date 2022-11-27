Жителю Никольска грозит пять лет лишения свободы за угон машины знакомой

Проезжая по улице Калинина в Никольске, экипаж полиции обнаружили брошенный на месте ДТП «Ниссан». Убедившись, что водителя нет поблизости, правоохранители осмотрели автомобиль, а после установили его владельца – им оказалась местная жительница 1986 года рождения.

Женщины была крайне удивлена тем фактом, что ее иномарка оказалась не рядом с домом, и сразу же написала заявление об угоне. По ее словам, сама она ключи никому не давала, но имеет привычку держать их в бардачке.

Тем временем правоохранители опросили свидетелей ДТП и вышли на след местного жителя 1991 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Как выяснилось, он был знаком с потерпевшей, и, по всей видимости, знал, где она хранит ключи от машины.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.