Поздравление председателя Законодательного Собрания Вадима Супикова с Днем матери

Уважаемые жительницы Пензенской области! От имени депутатов Законодательного Собрания тепло и сердечно поздравляю вас с замечательным праздником — Днем матери!

В этот день мы говорим слова искренней, безграничной признательности самым дорогим, самым преданным, самым мудрым женщинам — нашим мамам! Ваша любовь согревает нас всегда, настойчивая забота помогает преодолевать жизненные трудности, нежность и бесконечная доброта дарят силы и ребенку, и взрослому.

Спасибо всем женщинам, посвятившим себя материнству, за душевную щедрость и терпение. Низкий поклон — многодетным и приемным мамам. Нелегкий, кропотливый, ежедневный материнский труд во все времена остается самым уважаемым и важным. Вы учите детей любить Родину, помогать ближним, защищать слабых — формируете духовно-нравственные основы будущих граждан нашей великой страны.

Крепчайшего здоровья, счастья, семейного благополучия, мира и добра вам и вашим близким! С праздником, дорогие мамы!

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области В.Н. Супиков