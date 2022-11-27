Поздравление губернатора Олега Мельниченко с Днем матери

Дорогие женщины-матери!

Сердечно поздравляю вас с Днем матери!

Этот прекрасный праздник – олицетворение признательности и благодарности женщинам, давшим жизнь своему ребенку, вырастившим и достойно воспитавшим его. «Мама» - первое, что произносит каждый из нас. Нет в мире слова дороже, нет на Земле человека ближе и роднее, чем Мама.

С самых первых дней жизни ваша преданная любовь и искренняя забота защищают и согревают нас, вселяют уверенность в собственных силах, помогают преодолевать трудности, добиваться успехов. Именно к вам мы обращаемся в радостные и горестные минуты, всё, что есть в нас хорошего, от вас - добрых, понимающих и мудрых.

Низкий поклон вам, дорогие! Пусть в вашей жизни будет много светлых дней, радуют дети и внуки, а в семье царят благополучие, взаимопонимание и согласие!

Крепкого здоровья, счастья, мира!