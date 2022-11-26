НовостиПроисшествия 26 ноября 2022 16:23

В Мордовии лишенный прав водитель совершил ДТП с гибелью 15-летнего пассажира

На автодороге «Рузаевка-Ковылкино-Торбеево» вечером 25 ноября, не справившись с управлением, он съехал в кювет и врезался в дерево