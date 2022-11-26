Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 ноября 2022 16:23

В Мордовии лишенный прав водитель совершил ДТП с гибелью 15-летнего пассажира

На автодороге «Рузаевка-Ковылкино-Торбеево» вечером 25 ноября, не справившись с управлением, он съехал в кювет и врезался в дерево
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

От полученных телесных повреждений на месте происшествия скончался 15-летний подросток.

Водитель и еще двое подростков-пассажиров находятся в больнице, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ковылкинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по РМ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следователи СК осмотрели место происшествия. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, назначены судебные медицинские и автотехнические экспертизы.