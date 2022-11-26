В Мордовии лишенный прав водитель совершил ДТП с гибелью 15-летнего пассажира

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия
От полученных телесных повреждений на месте происшествия скончался 15-летний подросток.
Водитель и еще двое подростков-пассажиров находятся в больнице, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Ковылкинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по РМ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Следователи СК осмотрели место происшествия. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, назначены судебные медицинские и автотехнические экспертизы.