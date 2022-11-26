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НовостиОбщество26 ноября 2022 11:42

В Мордовии по факту халатности чиновников Чамзинки возбуждено уголовное дело

Из-за неправомерно заниженного размера арендной платы за земельный участок бюджет муниципалитета не получил более трех млн. рублей
Виктор ВИКТОРОВ

Как отмечает пресс-служба Прокуратуры Мордовии, проверкой Чамзинской районной прокуратуры установлено, что администрация городского поселения неправомерно занизила размер арендной платы. В итоге бюджет муниципального образования недополучил более 3 млн. руб. арендных платежей.

Чиновники администрации не взыскали с должника задолженности и неустойки.

По материалам прокурорской проверки следственным органом по факту халатности должностных лиц органов местного самоуправления возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).