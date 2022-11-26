В Мордовии по факту халатности чиновников Чамзинки возбуждено уголовное дело

Как отмечает пресс-служба Прокуратуры Мордовии, проверкой Чамзинской районной прокуратуры установлено, что администрация городского поселения неправомерно занизила размер арендной платы. В итоге бюджет муниципального образования недополучил более 3 млн. руб. арендных платежей.

Чиновники администрации не взыскали с должника задолженности и неустойки.

По материалам прокурорской проверки следственным органом по факту халатности должностных лиц органов местного самоуправления возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).