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НовостиПроисшествия26 ноября 2022 10:46

В Пензе женщина поверила незнакомцу, назвавшемуся ей по телефону полицейским

В надежде, что спасает сбережения, по совету мошенника доверчивая душа установила приложение удаленного доступа и продиктовала поступившие коды подтверждения
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Как отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области, после предоставления информации женщина обнаружила списание с банковской карты 405 000 рублей. После этого женщина обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.