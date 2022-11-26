В Пензе женщина поверила незнакомцу, назвавшемуся ей по телефону полицейским

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Как отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области, после предоставления информации женщина обнаружила списание с банковской карты 405 000 рублей. После этого женщина обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.