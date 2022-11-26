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НовостиПроисшествия26 ноября 2022 7:50

19-летняя жительница Саранска поверила в обещанный в соцсети быстрый заработок

Якобы для вывода уже появившейся прибыли мошенники попросили ее перечислить 33 тысяч рублей, что она и сделала
Виктор ВИКТОРОВ

Как отмечает пресс-служба МВД Республики Мордовия, к моменту очередной просьбы перечислить деньги девушка уже прочитала в сети Интернет об аналогичных случаях мошенничества, прервала общение и обратилась в полицию

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

МВД по Республике Мордовия рекомендует гражданам проявлять бдительность и не переводить денежные средства неизвестным.