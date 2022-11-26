Просьба девушки одолжить телефон обернулась для гостя Пензы потерей смартфона и денег

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Сотрудники уголовного розыска установили злоумышленницу. Ей оказалась 20-летняя жительница Первомайского района Пензы.

Как отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области, девушка призналась в содеянном и рассказала,что познакомилась с мужчиной в одном из баров. А когда попросила его одолжить телефон для звонка, обратила внимание на оповещения от банка и решила воспользоваться доступом к банковскому счёту доверчивого знакомого.

Выбрав момент, когда владельца телефона не было рядом, девушка уехала, оставив чужой телефон себе. Впоследствии выполнила перевод 18 тысяч себе на банковскую карту и потратила их на собственные нужды.

По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «г» ч.3 ст. 158, а также ч.1 ст. 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.