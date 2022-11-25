В Мордовии состоялось расширенное заседание коллегии Прокуратуры республики

Фото: Пресс-служба Прокуратуры Республики Мордовия

Открывая заседание коллегии 23 ноября, Сергей Лапин подчеркнул, что в текущем году прокурорами проверено почти 14 тысяч региональных и муниципальных правовых актов, их проектов. Удивительно, но факт - корректировке подверглись более 1,2 тыс. из них.

Руководитель потребовал от подчиненных обеспечить соответствие региональной и муниципальной правовой базы федеральному законодательству.

Сергей Лапин особое внимание прокуроров обратил на исключение из подготавливаемых органами госвласти нормативных правовых актов коррупциогенных факторов.

В ходе коллегии проанализированы результаты проверки исполнения органами местного самоуправления законодательства в сфере собственности, землепользования, градостроительства, а также при рассмотрении обращений граждан.

Прокуроры последовательно пресекали нарушения в указанных сферах.

Как и допускаемые нарушения при распоряжении объектами муниципальной собственности, в том числе, земельными участками, получении доходов от использования такого имущества.

Своевременное прокурорское вмешательства позволило оформить право муниципальной собственности на 8 тысяч невостребованных земельных долей, что позволило ускорить формирование земельных участков для предоставления их семьям, имеющим трех и более детей.

Учитывая распространенность нарушений закона в сфере земельных отношений Сергей Лапин предложил усилить надзор, взять на особый контроль вопросы законности выдачи разрешительной документации на строительство и ввод в эксплуатацию социально значимых объектов.

Коллегией прокуратуры республики наметила комплекс мер повышения эффективности прокурорской деятельности.