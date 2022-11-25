Строительство дома для переселенцев из аварийного жилья в Заре подходит к концу

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Строительство дома на 241 квартир идет по графику. На сегодня работы завершены на 90%.

Как рассказал руководитель подрядной организации Иван Николаев, каждый день на строительной площадке работают около 200 человек. На сегодня им осталось доклеить обои в некоторых квартирах и докрасить стены в подъездах. После этого рабочие приступят к укладке асфальта и тротуарной плитки во дворе. Сдать дом планируется до конца года.

Прямо по соседству возводится второй дом – его планируют сдать весной-летом 2023 года. Всего же в микрорайоне построят восемь домов и школу на 1100 мест.

Начальник отдела распределения муниципального жилищного фонда Мария Лошманова уточнила, что гражданам будут предоставлены квартиры по площади не менее той, которую они занимали до проекта переселения.