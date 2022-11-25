Участников СВО из Пензенской области освободят от уплаты транспортного налога

Участников специальной военной операции освободят из уплаты транспортного налога на два года: им не придется оплачивать сборы за машину в этом и следующем году.

Льгота будет предоставляться в отношении одного транспортного средства: машину может выбрать сам владелец. В случае, если автомобилист не сделает выбор, то меру поддержки реализуют в отношении автомобиля c наибольшей суммой начисленного налога.

Данной льготой смогут воспользоваться, в том числе, и граждане, призванные в рамках частичной мобилизации.