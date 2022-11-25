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НовостиОбщество25 ноября 2022 11:53

Участников СВО из Пензенской области освободят от уплаты транспортного налога

Данную меру поддержки сегодня входе сессии одобрили депутаты Законодательного Собрания региона
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Участников специальной военной операции освободят из уплаты транспортного налога на два года: им не придется оплачивать сборы за машину в этом и следующем году.

Льгота будет предоставляться в отношении одного транспортного средства: машину может выбрать сам владелец. В случае, если автомобилист не сделает выбор, то меру поддержки реализуют в отношении автомобиля c наибольшей суммой начисленного налога.

Данной льготой смогут воспользоваться, в том числе, и граждане, призванные в рамках частичной мобилизации.