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НовостиЗдоровье25 ноября 2022 10:43

Пензенская область получит еще 14 передвижных медицинских комплексов

Они прибудут в регион к следующему марту
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Об этом в своих социальных сетях рассказал губернатор Олег Мельниченко.

Благодаря новым машинам, а также передвижному объекту для проведения осмотров, медицинскую помощь смогут получить жители даже самых отдаленных сел области.

Использование передвижных медицинский комплексов в Пензенской области дает отличные результаты: только за этот год их посетили более 18 тысяч пациентов.

«Медицинская помощь должна быть доступна каждому жителю нашего региона, несмотря на то, как далеко люди живут от областного центра», - заявил глава региона.