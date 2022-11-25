Пензенская область получит еще 14 передвижных медицинских комплексов

Об этом в своих социальных сетях рассказал губернатор Олег Мельниченко.

Благодаря новым машинам, а также передвижному объекту для проведения осмотров, медицинскую помощь смогут получить жители даже самых отдаленных сел области.

Использование передвижных медицинский комплексов в Пензенской области дает отличные результаты: только за этот год их посетили более 18 тысяч пациентов.

«Медицинская помощь должна быть доступна каждому жителю нашего региона, несмотря на то, как далеко люди живут от областного центра», - заявил глава региона.