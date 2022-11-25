В Мордовии с полицейскими работают около 70 служебных собак

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Из незаконного оборота изъято 8 единиц огнестрельного оружия, 389 боеприпасов, в том числе, 2 гранаты.

Кроме того, обнаружено 760 граммов наркотиков растительного происхождения и 0,37 грамма синтетических запрещенных веществ.

Большинство из 70 собак в Центре кинологической службы МВД по Республике Мордовия – овчарки. Они являются универсальными сыскными собаками.

Кроме того, на службе состоят ротвейлеры, фокстерьеры, ризеншнауцеры, лабрадоры. Каждая из собак работает по своему профилю.

Только в 2022 году полицейскими Мордовии с применением служебных собак из незаконного оборота изъято 8 единиц огнестрельного оружия и 389 боеприпасов, в том числе 2 гранаты.

Четвероногими помощниками полицейских обнаружено 760 граммов наркотиков. Также с применением служебных собак проведено 976 профилактических мероприятий.

Сотрудники Центра кинологической службы регулярно проводят экскурсии по ЦКС особенно они популярны среди школьников и студентов. Многие из ребят интересуются тем, как стать полицейским-кинологом.