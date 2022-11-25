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НовостиОбщество25 ноября 2022 8:57

В Пензенской области учредили медаль «За заслуги в воспитании детей»

Законопроект о внесении изменений в закон «О наградах Пензенской области» рассмотрели сегодня в ходе очередной сессии депутаты Законодательного Собрания
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Медалью «За заслуги в воспитании детей» планируется награждать приемных родителей, воспитывавших не менее пяти лет троих и более приемных детей. При этом сам родитель должен проживать в нашем регионе не менее пяти лет, а трем его детям должно исполниться 18 лет.

В Положении о награде также уточняется, что семья, в которой воспитываются дети, должна быть социально ответственной. Это означает, что дети, чьи родители претендуют на награду, должны иметь успехи в учебе, а также творческой, спортивной и иной деятельности.