В Пензенской области учредили медаль «За заслуги в воспитании детей»

Медалью «За заслуги в воспитании детей» планируется награждать приемных родителей, воспитывавших не менее пяти лет троих и более приемных детей. При этом сам родитель должен проживать в нашем регионе не менее пяти лет, а трем его детям должно исполниться 18 лет.

В Положении о награде также уточняется, что семья, в которой воспитываются дети, должна быть социально ответственной. Это означает, что дети, чьи родители претендуют на награду, должны иметь успехи в учебе, а также творческой, спортивной и иной деятельности.