В правительстве Пензенской области чествовали многодетных матерей

Фото предоставлено министерством образования Пензенской области.

От имени губернатора Пензенской области и регионального правительства с праздником собравшихся поздравил Олег Ягов.

В области оказывается всесторонняя поддержка семьям с детьми. И в первую очередь - мамам. Только на региональном уровне существует девять видов поддержки матерей, в том числе материальных. Также с 2007 года реализуется программа «Материнский капитал». За это время уже 80 тысяч пензенских семей воспользовались этой мерой поддержки», – отметил первый зампред правительства.

За достойное воспитание детей, сохранение семейных традиций, медалью «Материнская доблесть» I степени, памятным подарком награждена Елена Куликова, мама десятерых детей из Вадинского района.

Елена Владимировна теперь уже является полным кавалером медали «Материнская доблесть» (трех степеней). В семье Куликовых десять детей, шесть из которых несовершеннолетние.

Благодарственными письмами губернатора Пензенской области были награждены многодетные женщины, которые ведут активный образ жизни.

С видеообращением к многодетным мамам обратилась уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, которая сама является многодетной матерью. Она поздравила землячек с их праздником.

К собравшимся от имени депутатов региона обратились заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин. Он отметил многодетных матерей благодарственными письмами Заксобрания.

Кроме того, женщинам вручены благодарственные письма Главного федерального инспектора по Пензенской области.

От имени награжденных за устроенный праздник организаторов поблагодарила Ольга Антоненко, многодетная мать, воспитывающая четверых детей, учитель русского языка и литературы школы р.п. Евлашево Кузнецкого района.

Всего в этот день 34 многодетные матери из муниципальных районов (городских округов) области были отмечены различными наградами за достойное воспитание детей, сохранение семейных традиций.