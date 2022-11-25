В Заречном инспектор ДПС сбил мужчину на пешеходном переходе

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Зареченским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области в отношении сотрудника муниципального отдела МВД России по ЗАТО город Заречный возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, вечером 23 ноября старший инспектор ДПС, управляя служебной автомашиной марки «Skoda Octavia», на улице Литке в Заречном, совершил наезд на мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 55-летний потерпевший впоследствии скончался в лечебном учреждении.

В настоящее время проводятся следственные действия, в том числе, с участием сотрудника полиции, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы.

По делу назначен ряд судебных экспертиз.