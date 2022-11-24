«Фронтовая газета «Комсомольская правда»

Фото: Александр Коц

На одной из встреч с корреспондентом «КП» в ту пору губернатор Пензенской области Василий Кузьмич Бочкарев поделился своим мнением о ходе акции «Фронтовая газета»:

«Очень важно помнить ту войну, через которую прошли наши отцы и деды, знать историю страны. Акция, посвященная 70-летию Сталинградской битвы, еще раз подтверждает это.

Корр.: Недавно поинтересовался у молодых коллег про автора фразы «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва!». Среди ответов прозвучали имена Суворова, Кутузова…

В. Бочкарев.: Хорошие имена, а что же Героя Советского Союза Василия Клочкова назвал кто-то?

Корр.: Сразу - нет. Потом вспомнили, что политрук Василий Клочков, наш панфиловец, погиб у разъезда Дубосеково.

В. Б.: Корни у Клочкова – пензенские. Если не ошибаюсь, прадед его из наших мест. Самого судьба бросала по разным городам. А в 1932 – 1934 годах работал бухгалтером в Мокшане, в Пензе.

На встрече с губернатором говорили и о том, с чем Пензенская область подходит к 350-летнему юбилею областного центра.

В. Б.: Если коротко, то получится следующая картина. За январь – октябрь 2012 года за счет обрабатывающих производств, оптовой и розничной торговли, транспорта и связи, научных исследований и разработок, в целом, по Пензенской области получена прибыль более 6,4 миллиарда рублей или около 43 процентов роста к аналогичному периоду прошлого года.

В последние годы все больше усиливается конкуренция за ресурсы. Причем не только за металлы, нефть и газ, а прежде всего за человеческие ресурсы.

В. Б.: За 10 месяцев 2012 года в Сурском крае родилось 12 411 детей, что на 862 человека больше аналогичного периода прошлого года. За это же время умерло 16 989 человек, что на 545 меньше, чем в прошлом году. В регионе идет естественный прирост населения. Такого не было, уже много лет подряд».

Светлая память, Василий Кузьмич.

…Вспомнить это общение со знаковым человеком для нашей малой родины, эпизод совместной работы в честь Сталинградской битвы сегодня особенно символично.

Ровно 80 лет назад фронтовая «Комсомольская правда» за 24 ноября 1942 года опубликовала сводку Совинформбюро об успешном наступлении наших войск в районе Сталинграда:

«На днях наши войска, расположенные на подступах Сталинграда, перешли в наступление против немецко-фашистских войск. Наступление началось в двух направлениях: с северо-запада и с юга от Сталинграда

Прорвав оборонительную линию противника протяжением 30 километров на северо-западе (в районе Серафимович). А на юге – протяжением 20 километров, наши войска за три дня напряженных боев, преодолевая сопротивление противника, продвинулись на 60-70 километров. Нашими войсками заняты гор. Калач на восточном берегу Дона, станция Кривомузгинская (Советск), станция и город Абганерово. Таким образом, обе железные дороги, снабжающие войска противника, расположенные восточнее Дона, оказались прерванными. Полностью разгромлены шесть пехотных и одна танковая дивизия противника…Захвачено за три дня боев 13000 пленных и 360 орудий.

В числе первых в точку окружения фашистов вышли танкисты уроженца Пензенской области кавалера ордена Красного Знамени гвардии подполковника Николая Дорошкевича.

…И сегодня, в ходе СВО на Украине, военкоры «Комсомольской правды»

передают свои репортажи из зоны боевых действий.

Об обстановке под Сватово рассказывает военкор KP.RU Александр Коц