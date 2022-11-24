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НовостиПроисшествия24 ноября 2022 11:24

В Мордовии избившего мать до смерти мужчину приговорили к 11 годам колонии особого режима

Тело 63-летней женщины с признаками насильственной смерти в августе текущего года обнаружила в доме в п. Совхоз № 3 фельдшер районной больницы
Виктор ВИКТОРОВ

По информации пресс-службы СУ СК РФ по РМ, сотрудники уголовного розыска ОМВД выяснили, что множественные телесные повреждения женщине нанес 47-летний сын за отказ дать деньги на спиртное.

После побоев он лег спать, а утром обнаружил пожилую женщину без признаков жизни и сообщил родственникам.

В отношении фигуранта СУ СК РФ по РМ было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Приговором суда ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.