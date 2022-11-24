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НовостиОбщество24 ноября 2022 8:43

В Законодательном Собрании Пензенской области состоялось заседание комитета по здравоохранению и социальной политике

В нем приняли участие спикер парламента Вадим Супиков и полномочный представитель губернатора в Законодательном Собрании Наталья Канцерова
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Депутаты поддержали решение вынести на рассмотрение 4-й сессии проект закона «О бюджете Пензенской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Также было рекомендовано включить в повестку блок законопроектов, разработанных региональным министерством труда, социальной защиты и демографии – в частности, речь идет о жилищных сертификатах для переселенцев из Херсонской области и , вовлечении негосударственных организаций в оказание социальных услуг детям-инвалидам

Помимо этого, члены комитета рассмотрели 15 кандидатур для включения в состав Общественного совета при Законодательном Собрании Пензенской области седьмого созыва. Вадим Супиков поблагодарил представленных кандидатов за активную гражданскую позицию, отметил, что все они хорошо известны жителям Сурского края.