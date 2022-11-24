Артём Здунов вручил награды бойцам Росгвардии

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

«Вы успешно справились с выполнением боевых задач, которые были поставлены Верховным Главнокомандующим, Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Это и защита мирных граждан, и огромный вклад в демилитаризацию и денацификацию Украины, усмирение этого бандитского режима», - сказал руководитель региона.

Артём Здунов отдельно поблагодарил близких и семьи военнослужащих за терпение и поддержку. Он подчеркнул, что им будет оказываться помощь по любым вопросам.

Указом Президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, военнослужащим вручили высокие государственные награды: орден Мужества, 19 медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также медаль «За отвагу» и медаль «Жукова».

В завершение торжественной церемонии начальник Управления Росгвардии по Республике Мордовия полковник полиции Андрей Каринкин поздравил личный состав с заслуженными наградами и поблагодарил руководство региона, правоохранительного блока, в том числе, от лица командующего Приволжским округом войск нацгвардии РФ, за помощь и поддержку, которая оказывается боевым подразделениям республики.