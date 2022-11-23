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НовостиЗдоровье23 ноября 2022 12:00

В Пензе открылся рекрутинговый центр Федерального регистра доноров костного мозга

Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Теперь жителям Пензы не нужно будет ездить в другие регионы, чтобы сдать анализы и выяснить, подходят ли они в качестве доноров костного мозга: в городе открылся рекрутинговый центр Федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Он располагается по адресу ул. Клары Цеткин, 41А.

Любой желающий может прийти и сдать необходимые анализы. Если человек отвечает всем требованиям, то его внесут в федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.

«Уверен, что многие из них захотят помочь своим землякам. Чем больше пензенцев откликнутся, тем больше шансов появится у больных, нуждающихся в пересадке костного мозга, победить болезнь», - отметил глава региона Олег Мельниченко.