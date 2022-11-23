Следователи Псковской области разыскивают без вести пропавшего Золина Дмитрия Петровича

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Спустя две недели указанный автомобиль обнаружен на лесной дороге в 3 км от деревни Сабижи Псковского района.

Приметы без вести пропавшего: на вид 75 лет, тип лица европейский, телосложение худощавое, рост 170 см, волосы седые, глаза серо-голубые.

Был одет: джинсовая куртка, синие спортивные брюки.

При себе имел два кнопочных мобильных телефона, один из которых -«Самсунг» раскладного типа.

Следственные органы обращаются с просьбой к лицам, обладающим какой-либо информацией о месте нахождения Золина Дмитрия Петровича или обстоятельствах его безвестного исчезновения, сообщить об этом по телефонам 8(8112) 29-13-72 или 29-06-00.